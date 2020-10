01.10.2020 | 18:29

La campanya de control policial de l'ús de la mascareta ha arribat també al Mercadal del dimecres, a l'avinguda de Béjar. Allà, agents de la Policia Municipal van identificar i denunciar tres persones que portaven la protecció posada de manera incorrecta. Policies locals denuncien cada dia ciutadans per aquest motiu: per no portar mascareta o per dur-la com no s'ha de dur.