Testos per a personal exposata la Covid

Laura Massallé

30.09.2020 | 20:27

La pandèmia de la Covid-19 sembla no tenir, per ara, aturador. Tot i que les dades mostren que la situació a Catalunya ha millorat els darrers dies, el risc de rebrot encara és alt. En aquest sentit, l'Ajuntament de Terrassa, el Departament de Salut i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) van posar en marxa dimarts un dispositiu, que estarà en funcionament fins diumenge, per fer 3.760 testos serològics a col·lectius determinats de la ciutat, que per la seva condició o pel desenvolupament de la seva activitat, poden ser vulnerables o estar exposats al contagi de la Covid-19. L'objectiu és conèixer les persones que poden haver generat anticossos, però, sobretot detectar possibles casos d'infecció asimptomàtics i que poden suposar una dispersió del virus entre la comunitat.

Els testos consisteixen en la determinació de la IgG i la IgM, a partir d'una gota de sang, que s'obté de forma senzilla i no invasiva. Els indicadors obtinguts serveixen per determinar si una persona ha estat en contacte amb el virus en el passat i, per tant, ha generat anticossos (IgG), o si pot estar en una fase activa de la infecció (IgM). En funció del resultat del test serològic, els mateixos professionals sanitaris del CST determinen la necessitat de realitzar una prova PCR en el mateix moment per confirmar el resultat.

La iniciativa s'adreça a persones que estan en contacte amb joves i a aquelles amb major vulnerabilitat pel que fa a la infecció del virus. Així, entrenadors i entrenadores, monitors i monitores esportius i de lleure; educadors i educadores, monitors i monitores, i personal de suport dels centres especial de treball i entitats que treballen amb persones amb capacitats diverses; així com el personal del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de la ciutat, poden aquests dies sotmetre's a la prova. El sistema per poder-hi accedir és mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, després de la carta informativa que han rebut aquestes entitats i associacions amb la informació pertinent.

"L'objectiu és fer un cribratge poblacional. L'Ajuntament ens ha enviat uns llistats amb les persones que es poden sotmetre a la prova i a partir d'aquí hem fet una programació per adjudicar dia i hora a cadascú", explica Cristina Abadia, cap del servei de Salut Laboral del CST, que detalla que els dos primers dies de campanya estaven pensats per a personal del SAD, avui i demà per a professionals de l'àmbit del lleure infantil, i dissabte i diumenge per a treballadors del sector de l'esport. A més, avui i demà dues unitats mòbils faran testos a Prodis i Fupar. "No obstant això, si algú no pot venir en l'horari indicat, pot canviar de franja horària sense problemes", diu la doctora.

"De dimarts a divendres fem proves a les tardes. Hi treballem cinc professionals assistencials i quatre professionals administratius. El cap de setmana, ampliarem l'horari, i també farem testos el matí. Encara estem acabant de muntar els equips, que haurem d'ampliar", comentava ahir Abadia.

Sense baixar del cotxe

L'Hospital de Terrassa ha habilitat aquest dispositiu en un espai a la zona de l'aparcament perquè les proves es puguin realitzar fora del centre sanitari i així no interferir en l'activitat diària del centre. "Demanem a les persones que preferiblement vinguin en cotxe però si venen a peu o en autobús, també tenim un circuit per a vianants", comenta Abadia. De fet, qui hi va amb el seu vehicle privat, no cal ni que en baixi per sotmetre's al test.

"N'hi diem Covid-car. Quan acabi aquesta iniciativa, deixarem el dispositiu muntat per a fer PCR, amb un circuit per a cotxes i un altre per a vianants. Està pensat per a fer proves a treballadors del CST però també a alguns pacients que venen a l'hospital i, segons els protocols, se'ls demana una PCR abans d'ingressar o de passar per una intervenció quirúrgica. El març i abril teníem un lloc habilitat del qual ara no en podem disposar. Per això hem muntat aquesta nova zona preveient una possible segona onada", destaca Abadia.

De moment, en aquesta iniciativa conjunta amb l'Ajuntament i el Departament de Salut, quan arriba una persona es verifica que estigui en el llistat. Cada cotxe o vianant té una taula al costat amb el material necessari per fer la prova. Un professional administratiu demana les dades personals al pacient i un professional assistencial li agafa la mostra de sang (una gota) per al test, amb una petita punxada al dit. Al cap de deu o quinze minuts ja es té el resultat i "si el test surt positiu per la fase aguda o indeterminat, en el mateix moment li fem una PCR i li demanem que faci aïllament domiciliari fins a tenir-ne el resultat. Li fem un informe i ja pot marxar a casa. L'endemà, quan tenim els resultats de la PCR, els hi comuniquem", explica Abadia.

"Passar el test serològic és voluntari. Encara no tenim tots els llistats de les persones que poden fer-ho i no podem dir si arribarem a les 3.760 proves previstes o no", assegurava ahir la doctora, que indicava que dimarts s'havien detectat tres casos de fase aguda positiva, pendents de PCR.

Pacients despistats

En funcionar amb cita prèvia, ahir no es van produir cues. Algunes persones, però, anaven una mica despistades. "Ah! Es pot entrar amb el cotxe? Jo l'he deixat aparcat a l'entrada i he vingut a peu", exclamava una senyora, mentre una altra baixava del seu vehicle tot i que li havien dit que no calia. "Això és una PCR. Em posaràs un pal pel nas?", preguntava una altra noia, mentre un professional del CST, amb paciència, li explicava que no seria així. Que només necessitava una gota de sang per a posar en un test "similar al d'embaràs".

"M'han trucat de l'Ajuntament, on treballo, per parlar-me de la campanya i m'han donat hora. És voluntari però he decidit venir perquè veient la situació actual és important que totes les treballadores familiars sapiguem si estem sanes i si podem atendre les persones a qui portem", comentava Trinidad Camacho, treballadora del SAD. "El procés ha estat fàcil. Una lleugera punxada i ja està. No ha sigut molest", afegia.

"M'han trucat de la feina i m'han dit que avui mateix podia venir a fer-me el test", explicava Fanny Lozano, també treballadora familiar. "La situació és preocupant. Hi ha molts contagis i sembla que la gent encara no en sigui conscient. Per la meva feina entenc que estic més exposada al virus. Jo prenc totes les mesures preventives que calen però qualsevol es pot contagiar. Mai se sap", sostenia.

Una de les seves companyes, en canvi, afirmava no sentir-se vulnerable davant la Covid-19. "Jo cuido gent gran i aquestes persones gairebé no surten de casa. A més, tampoc reben gaires visites. Jo em sento segura a la feina. Prenc precaucions i ja està", deia Narcisa Ceballos. No obstant això, indicava: "Penso que és una bona iniciativa que servirà per evitar contagis. Em sembla excel·lent".

La campanya s'ha pogut organitzar gràcies a la donació dels 3.760 tests serològics donats a l'Ajuntament de Terrassa per part de l'empresa Hands Biomed-Skymedic. Voluntaris de Creu Roja col·laboren en la gestió del dispositiu.