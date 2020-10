Tala d'arbres a la Rambleta

Redacció

30.09.2020 | 20:27

El paisatge urbà en una de les entrades a Terrassa ha experimentat un canvi notable en els últims dies. Hi ha menys verd davant els ulls a la Rambleta del Pare Alegre, perquè ha desaparegut allà una arbreda. La Generalitat ha talat els arbres.

La intervenció de l'administració autonòmica es deu al compliment d'una normativa de seguretat en l'àmbit d'afectació dels Ferrocarris de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El terreny on s'ha fet l'actuació es troba al costat de la via del tren de Ferrocarrils, en una zona triangular i en sentit ascendent situada just davant de l'edifici del Palau de Justícia de Terrassa. Aquesta setmana s'han efectuat els treballs de tala. Ahir ja no quedava cap arbre en aquest sector.