01.10.2020 | 12:40

Aquest matí, davant de l'Institut Montserrat Roig, l'assamblea local de l'ANC ha organitzat un acte per commemorar el tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Un centenar de persones han pres part en aquest acte en el que s'han mantingut la distància de seguretat per la Covid-19. L'ANC, juntament amb els CDR, el Consell per la Republica i Omnium ha organitzat una altre concentració a la Plaça Vella, aquesta tarda a les set.