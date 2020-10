Les quarantenes en l'àmbit escolar passen a ser de 10 dies

01.10.2020 | 12:27

Les quarantenes per als contactes estrets i per als grups de convivència estables passen de 14 a 10 dies per tota la població de Catalunya. Així ho estableix el nou "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2" actualitzat pel Departament de Salut.

Aquest canvi també tindrà incidència en l'àmbit escolar. Així, les quarantenes que tinguin lloc als centres educatius seran ja per un període de 10 dies. Respecte a les quarantenes iniciades abans de l'entrada en vigor del nou document, els centres avisaran a les famílies que els infants podran reprendre l'activitat presencial un cop hagin passat els 10 dies. Tot i el canvi de dies de quarantena, les autoritzacions de confinament signades per les famílies al seu dia continuen sent vàlides.