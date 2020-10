01.10.2020 | 15:36

Un motorista va resultar ferit aquest dimecres en un accident de trànsit a Terrassa. Va ocórrer a les tres de la tarda a l'avinguda del Vallès, a prop del carrer de Granada, on van xocar una furgoneta i una moto. Un ocupant de la motocicleta va patir lesions lleus. El va atendre el SEM i després va ser traslladat a l'Hospital de Terrassa. El conductor de la furgoneta va ser denunciat per la Policia Municipal: el document que va presentar no era vàlid.