Detingut un conductor ebri sense carnet

01.10.2020 | 15:33

La Policia Municipal va detenir aquest dimecres un individu que va donar positiu d'alcoholèmia i no tenia el carnet. A les 19.35 una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle a la confluència dels carrers de la Mare de Déu del Carme i de Sant Cosme, perquè circulava de manera erràtica. Els agents van verificar la identitat del conductor i van comprovar que aquest no disposava del permís de conduir tipus B, ni l'havia obtingut mai. Per aquest motiu, el van traslladar a la Prefectura Municipal, on se li va realitzar les proves d'alcoholèmia, amb uns resultats positius de 0,84 i 0,78 mil·ligrams. Els agents van detenir el conductor per concurs de delictes contra la seguretat del trànsit.