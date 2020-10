01.10.2020 | 17:11

Alarma d'incendi a Terrassa. Efectius de bombers s'han desplaçat aquesta tarda al carrer de Ramón y Cajal en rebre l'alerta d'un possible incendi d'habitatge. Se sentia una forta olor a fum. Els bombers han comprovat que no hi havia incendi: s'havia cremat el menjar en un domicili.