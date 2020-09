La UPC crea una eina de rastreig per tallar contagis del virus entre alumnes

Redacció

29.09.2020 | 21:15

L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya- BarcelonaTech (UPC) ha creat un sistema de rastreig per tallar cadenes de contagis de la COVID-19. Aquests sistema el poden fer servir els estudiants a l'aula amb el seu telèfon mòbil.

L'eina, anomenada UPCTrack, ha estat desenvolupada pels Serveis Informàtics de la UPC a Terrassa i és d'ús voluntari. Segons la universitat, preserva la privacitat de les dades personals dels estudiants. L'ESEIAAT recomana el seu ús, doncs la situació actual generada per la pandèmia del COVID-19 "obliga a prendre mesures de seguretat que evitin els contagis i tallin les cadenes de transmissió del virus". Per això, a més de les mesures de seguretat bàsiques, l'ESEIAAT "ha implantat un sistema de creació pròpia que funciona mitjançant telèfons mòbils, gràcies al qual l'Escola localitza la ubicació exacta de l'estudiantat a les aules i dels companys que els envolten. UPCTrack ha estat creat pels Serveis Informàtics de la UPC en col·laboració amb el Servei d'Obres i Manteniment".

Codi QR

L'ESEIAAT ha marcat amb una etiqueta adhesiva amb codi QR les taules de les aules que acullen un nombre més alt d'estudiants. Quan l'estudiant seu al seu lloc, ha d'escanejar amb el seu mòbil l'etiqueta de la seva taula. El codi QR enllaça a una pàgina web on l'estudiant s'identifica, i el seu nom queda vinculat al lloc on ha assistit a la classe en una base de dades. El sistema permetrà localitzar fàcilment els alumnes que han estat més propers a l'estudiant en cas que hagi estat positiu de COVID-19 i, d'aquesta manera, tallar la cadena de contagis.

La direcció de l'escola afirma que l'ús d'aquest sistema és voluntari per a l'estudiantat i que les seves dades personals només seran utilitzades amb la finalitat per a la que han estat recollides, és a dir, per contribuir a tallar possibles cadenes de contagi. Mercedes Jiménez, cap de la Unitat Transversal de Gestió de la UPC a Terrassa, anima als estudiants a que facin servir l'eina: "Els entorns educatius no són focus de contagi; els positius de COVID19 solen produir-se fora dels centres de formació, per això el valor d'aquest sistema rau en que ajuda a tallar la cadena de contagi entre un positiu i els seus companys dins de l'Escola. D'aquesta manera evitem aturar l'activitat presencial", conclou Jiménez.