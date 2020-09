El risc de rebrot baixa a Terrassa però encara és alt

30.09.2020 | 04:00

L'índex de risc de rebrot a Terrassa ha baixat els últims dies i ja està per sota de 200, quelcom inèdit aquest mes de setembre. Tot i això el risc és alt. Ahir era de 146,25, vuit punts menys que dilluns (154,24). Els últims set dies s'han diagnosticat amb PCR 1.723 casos positius a la nostra ciutat, que sumats als dels set dies anteriors ascendeixen a 3.608. La incidència acumulada de diagnosticats els últims catorze dies per cada 100.000 habitants és de 172,71 i la taxa de reproducció de l'epidèmia ponderada setmanalment (rho7), de 0,85 (l'epidèmia creix si és superior a 1). Dilluns, als centres hospitalaris de la ciutat hi havia 64 pacients ingressats amb Covid-19, vuit d'ells a l'UCI.