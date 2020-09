Demà reobre l'oficina d'atenció del districte 4

30.09.2020 | 18:04

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del districte 4 reobrirà aquest dijous les seves portes al públic amb les instal·lacions adaptades a les mesures preventives contra el Covid-19. Dispensadors de gel hidroalcohòlic, distància de seguretat entre seients, intensificació de les tasques de neteja i nous cartells informatius són algunes de les mesures que, com diu l'Ajuntament, "permetran oferir un entorn segur tant a la ciutadania com al personal municipal".

Aquesta OAC era la única que restava pendent de reprendre la seva activitat, després d'haver de tancar les seves instal·lacions al març per l'estat d'alarma. Després dels mesos de tancament, les OACs han anat reobrint progressivament un cop s'han dut a terme totes les intervencions necessàries a cadascun dels espais per garantir la seguretat. El Consistori recorda que l'atenció presencial sempre es fa amb cita prèvia. a travès de canals telemàtics i del telèfon 010.