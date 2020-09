Tot a punt per a la vacuna contra la grip

Javier Llamas

29.09.2020 | 21:15

En uns dies es podrà veure a centenars de terrassencs en equipaments públics, com les biblioteques o els casals o els centres cívics, però no per a usar-los com és habitual: seran ambulatoris provisionals la nova funció dels quals durarà, en principi, el que duri la campanya de vacunació contra la grip. Aquesta és la principal novetat de la campanya d'aquest any crític pels estralls causats pel coronavirus. A Terrassa les dosis arribaran al llarg d'aquesta setmana i en breu es dispensaran als grups de risc.

La campanya contra la grip va ocupar part de la reunió que van mantenir el divendres de la setmana passada l'alcalde, Jordi Ballart, i la consellera de Salut, Alba Vergés. Enguany, tal com s'havia sol·licitat, les administracions treballen perquè la vacunació es pugui fer fora dels CAP de la ciutat, per tal d'evitar aglomeracions de persones als centres assistencials. És una mesura més per lluitar contra el Covid-19. Ballart va posar a disposició del Departament de Salut i dels operadors sanitaris els centres cívics i equipaments municipals per alliberar els CAP, que pateixen tensions de funcionament des de fa mesos degut a la pandèmia del Covid.

Els llocs on es durà a terme la vacunació fora dels centres d'atenció primària encara no estan decidits. Almenys, no han transcendit tots els que formaran part d'aquesta xarxa temporal. Sí se sap que el casal de Can Parellada serà el primer espai municipal en acollir la vacunació. El CAP Antoni Creus, ubicat en aquest barri i l'unic gestionat a la ciutat per l'ICS,, va ser el primer en fer la petició al Consistori, i el govern municipal ja va oferir la setmana passada l'anomenada "sala relacional" del casal de barri. L'Ajuntament cedirà aquest equipament a l'ambulatori entre els dies 19 d'octubre i 30 de novembre, entre les 9.15 i les 13.30.

Aquesta setmana

El calendari oficial de vacunació contra la grip començarà el 15 d'octubre, però es mol probable que a Terrassa s'iniciï abans. Les dosis arribaran aquesta setmana i responsables de la campanya no esperaran molts dies per començar a administrar-la. Ho assegura Cèlia García, directora d'infermeria d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), institució que gestiona, entre altres, el CAP Terrassa Nord, el Terrassa Est, el CAP Sant Llàtzer i el CAP Matadepera. Quan es pugui, es dispensarà la vacuna a la població diana, amb prioritat inicial per a les persones que reben atenció domiciliària i per als residents en centres geriàtrics. Després arribaran més grups de potencials receptors de la vacuna. Els menors amb factors de risc, els hipertensos, els diabètics, els malalts amb patologies cardíaques i/o respiratòries i, en general, els majors de 60 anys. A la resta de persones se'ls recomana que esperin unes setmanes.

Com sabran els destinataris quan i on acudir per a posar-se la vacuna contra la grip? Els operadors sanitaris, a Terrassa el CST i MútuaTerrassa, continuen perfilant amb l'Ajuntament els llocs que es convertiran durant unes setmanes en centres de vacunació. Quan la llista estigui tancada i disponible per als organitzadors de la campanya, els propis gestors sanitaris duran a terme una difusió massiva, per diversos canals, per tal d'arribar als usuaris. I els propis equipaments, els centres cívics o els casals, seran objecte d'atenció especial per a donar a conèixer la informació pertinent. La intenció és utilitzar espais pròxims al CAP de cada sector.

Més possibilitats

Els interessats hauran de fer el mateix de sempre, destaca Cèlia García, però enguany, simplement, "disposaran de més possibilitats". Hauran de presentar la targeta sanitària o el DNI per posar-se la vacuna al lloc triat.

L'ús del CAP no queda descartat del tot, de moment, però els usuaris podran acudir també a altres llocs triats per a evitar aglomeracions en els ambulatoris en aquests temps crítics de pandèmia causada per un altre virus. "La principal diferència radica en el fet que enguany tindrem més llocs per a la campanya", especifica Cèlia García. El període de vacunació podria allargar-se fins a desembre o principis de gener.

La vacunació antigripal sortirà, doncs, per primera vegada dels espais sanitaris. Les autoritats sanitàries volen augmentar la xifra de persones vacunades per frenar els contagis de grip comuna durant gener i febrer del 2021. Es calcula que en aquests mesos coincidiran el Covid-19 i la grip. I es vol evitar un nou col·lapse sanitari.