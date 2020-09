Una professional sanitària posa la vacuna de la grip a una persona en una anterior edició de la campanya. Nebridi Aróztegui Una professional sanitària posa la vacuna de la grip a una persona en una anterior edició de la campanya.

Tot a punt per a la vacuna contra la grip

Javier Llamas

29.09.2020 | 21:15

En uns dies es podrà veure a centenars de terrassencs en equipaments públics, com les biblioteques o els casals o els centres cívics, però no per a usar-los com és habitual: seran ambulatoris provisionals la nova funció dels quals durarà, en principi, el que duri la campanya de vacunació...