Més recursos i personal per al Sepe

30.09.2020 | 04:00

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (Sepe) necessita més recursos materials i humans per fer front a la gestió del Ertos i la resta de subsidis a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia. I això es demanarà al Govern espanyol. Aquest va ser una de les 15 declaracions i acords que va presentar ahir la junta de portaveus. La pandèmia ha destruït més d'un milió de llocs de treball a l'estat espanyol, 223.700 a Catalunya, sense comptar els treballadors afectats per ERTO. La demanda de prestacions socials ha col—lapsat les oficines del Sepe i la SS per l'acumulació d'expedients. Una situació que comporta errors i retards en els pagaments de prestacions socials bàsiques com l'atur, els ERTO o el subsidi de treballadors de la llar.