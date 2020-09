L'Ajuntament reforça el repartiment de mascaretes a diverses places de la ciutat

Redacció

30.09.2020 | 14:38

L'Ajuntament de Terrassa ha reforçat el repartiment de mascaretes a la ciutadania i voluntaris i voluntàries de Creu Roja en repartiran a diverses places de la ciutat durant uns dies. Aquesta iniciativa se suma al repartiment de mascaretes que s'està duent a terme als equipaments cívics de la ciutat, on la ciutadania pot anar a buscar-ne si ho necessita, en horari de 16 a 19 hores a tots els centres cívics dels districtes i al casal cívic de Can Parellada, i de 9 a 13 hores al casal cívic del Vapor Gran. Cada persona en pot recollir dues per al seu ús personal i pot demanar-ne per als seus familiars, fins a un màxim de 10 unitats, presentant el document identificatiu de les persones per a les quals les demani. De moment, ja se n'han repartit a l'estació dels FGC de Les Fonts, a la plaça del Progrés i a la placa del Roc Blanc, en horari de 10 a 12 i de 17 a 19 hores, i el calendari pels pròxims dies és: 1/10: plaça del Segle XX; 2/10: plaça de Lluís Companys: 5/10: parc de Gernika: 6/10: plaça d'Antoni Guiu: 7/10: plaça de la Mediterrània; i 8/10: parc de les Nacions Unides