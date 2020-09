Punxen un jove amb una navalla i li roben el patinet al Parc de Vallparadís

Javier Llamas

28.09.2020 | 20:53

El van punxar en una cuixa i li van robar el patinet elèctric. La víctima, un jove, es trobava el diumenge al Parc de Vallparadís quan va sofrir el violent assalt comès per un grup de nois. Almenys quatre sospitosos van ser detinguts uns minuts després per la Policia Municipal no gaire lluny del lloc dels fets. La col·laboració d'uns testimonis va resultar crucial en l'operatiu.

El robatori amb violència va ser perpetrat al voltant de les cinc de la tarda en el sector del Torrent Monner, a uns metres del pipicán. Al costat d'una reixa, en una sortida de la zona de trànsit del parc cap a la vegetació, va ser assaltat el noi.

Els malfactors eren molts més, però no sols es van emparar en la seva superioritat numèrica per a cometre l'atracament salvatge, segons es dedueix de la seqüència de l'atac coneguda. Anaven armats. Almenys, un d'ells, el que portava una arma blanca. La portava i la va usar per apunyalar la víctima.

Segons les primeres informacions, l'agredit va sofrir una punyalada en la part posterior de la cuixa. Va sagnar molt. Les taques vermelles es podien observar en el terra del parc poc després de l'atac.

Els delinqüents van robar el que volien robar: el patinet elèctric del noi al qual havien deixat malferit en el Parc de Vallparadís. Van fugir.

La Policia Municipal va saber de l'altercat a les 5.11 de la tarda, quan els Mossos d'Esquadra van demanar al cos local la seva intervenció: havien rebut informació sobre una suposada baralla amb uns quinze implicats molt a prop de la plaça del Rector Homs. La policia local va enviar efectius i també ho va fer la Policia Municipal.

Era necessària la presència del SEM, perquè una persona estava ferida. El noi patia un tall profund i estava refugiat en un establiment. La ferida era d'arma blanca. El personal sanitari va atendre la víctima i va realitzar el seu trasllat al servei d'urgències de l'hospital universitari MútuaTerrassa.

Els agents van saber que els agressors havien sostret el patinet al ferit. Diversos testimonis ho van explicar, i van aportar als policies la descripció dels delinqüents. Els malfactors no havien fugit molt lluny. En realitat, sembla ser que van romandre molt a prop del lloc de l'aldarull i la sang. I un testimoni els va veure.

Detinguts

La seva trucada va posar a la Policia Municipal sobre la pista definitiva. A les 5.35 de la tarda, una persona que havia vist la fugida dels agressors els va veure en el passeig del Vint-i-dos de Juliol, al costat de la carretera de Matadepera.

Quatre minuts després de la trucada, unitats de la Policia Municipal van trobar aquests sospitosos. Eren quatre i van ser identificats i detinguts com a presumptes autors del robatori amb violència, sense perjudici que els càrrecs siguin també per lesions. Els agents van confiscar el patinet, una navalla i una jaqueta amb restes de sang.