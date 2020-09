JxT i ERC-MES porten la inhabilitació de Torra al ple

28.09.2020 | 20:53

Els dirigents independentistes a la presó per les condemnes en el judici del procés han qualificat de "vergonya suprema" i "ignomínia" la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el president Quim Torra. L'exvicepresident català i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha donat el seu suport a Torra en el que considera "un nou atac judicial del Suprem i l'Estat espanyol contra la democràcia i les institucions catalanes". També s'han pronunciat en aquest sentit l'exconseller Jordi Turull i l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez, que han qualificat la sentència de "vergonya suprema" i han ratificat el seu suport a Torra.

L'exconseller terrassenc Josep Rull també s'ha sumat a les protestes amb un tuit molt breu en què simplement qualifica la notícia "d'ignomínia" (conducta, fet, que mereix el menyspreu públic), mentre que el també exconseller egarenc Lluís Puig (ara a Bèlgica) ha piulat "#totssomMHPTorra Res a dir, tot a fer". A la nostra ciutat, els grups municipals d'ERC-Mes i Junts per Terrassa han presentat un nou acord de junta de portaveus per tal de "qualificar la sentència del Tribunal Suprem com un nou atac a la sobirania de Catalunya i a les seves institucions", "considerar la sentència injusta i un atac als drets civils fonamentals", i "denunciar la judicialització de la política i reclamar solucions polítiques a problemes polítics".