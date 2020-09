El Govern central i Madrid arriben a un acord que podria afectar Terrassa

La crisi del coronavirus

EFE

29.09.2020 | 21:17

El Govern central i el madrileny han aconseguit un "principi d'acord" per intentar contenir l'expansió del coronavirus durant la reunió del Grup COVID-19 celebrada aquesta dimarts a la tarda entre totes dues administracions, segons han informat a Efe fonts coneixedores de la trobada.

En els municipis de més de 100.000 habitants, com és el cas de Terrassa, s'ha acordat "un criteri homogeni per a aplicar a la Comunitat de Madrid i a la resta d'Espanya". La idea no és que tothom apliqui les mateixes mesures, sinó que es tingui el mateix criteri a l'hora de decidir les restriccions. El Ministeri de Sanitat farà públic aquest dimecres el llistat de ciutats espanyoles que es veurien afectades per la mesura. Per a municipis de menys de 100.000 mil habitants, seran les comunitats autònomes les que prendran la decisió sobre possibles restriccions "ateses les normatives i protocols en l'àmbit estatal".

Les mateixes fonts precisen que "l'aplicació efectiva d'aquests criteris" a la Comunitat de Madrid queda a costa que s'aprovin en la reunió del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut d'Espanya d'aquest dimecres. Sobre aquest tema, fonts del Govern de la Comunitat de Madrid han assenyalat que totes dues administracions s'han emplaçat a continuar negociant "els criteris tècnics per a prendre mesures de restricció de mobilitat i activitat davant l'evolució del coronavirus".