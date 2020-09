Els nous universitaris comencen les classes a l'aula

Teresa Romero

28.09.2020 | 20:53

Si començar la universitat ja és una experiència única que porta sensacions d'intriga, nervis i moltes incògnites, fer-ho enmig d'una pandèmia encara fa que la incertesa sigui més gran. Ahir, prop de dos milers d'alumnes (800 al Campus de la UPC) van fer el salt a la Universitat, a les quatre universitats presents a Terrassa en un curs atípic, marcat per la Covid-19. Va ser el primer dia per als alumnes debutants que han pogut participar de les tradicionals classes presencials a l'aula i amb professor.

Ahir va arrencar el nou curs acadèmic per als alumnes de primer grau, dues setmanes després que comencés el gruix de cursos (el dia 14 de setembre) i els màsters (dia 21). La direcció de la Universitat Politècnica de Catalunya ha reduït un 25% la presencialitat dels alumnes al centre per minimitzar riscos davant la gravetat de la pandèmia de la Covid-19, però no deixarà d'impartir cap classe. Així, es passa d'uns 4.000 estudiants diaris a uns 1.000 a l'Escola.

Aquesta nova normalitat a les universitats amb classes que en bona part seran virtuals i només un primer curs i pràctiques presencials, oferia ahir un panorama estrany, un ambient semibuit al Campus de la UPC.

"Hem dissenyat uns protocols de seguretat amb un Escenari A que només permet als estudiants dels 10 graus de primer acudir a les aules mentre que a partir de segon reben les classes de teoria en modalitat remota (no presencial), sense perdre la qualitat", explica la sotsdirectora de Promoció i Estudiantat, Núria Salán.

L'Escenari A és un model docent híbrid, adaptat a la situació de la pandèmia, que prioritza les classes presencials per als alumnes de primer "perquè pensem que és el millor per ells en aquestes primeres setmanes". L'objectiu majoritari de les universitats catalanes és que els alumnes de primer curs puguin tenir més contacte presencial per fer una bona adaptació.

Els prop de 800 estudiants de nou ingrés que ahir van trepitjar per primera vegada l'Escola de la UPC s'han distribuït en els 10 graus que imparteix l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (l'ESEIAAT). Ocupen una vintena d'aules de gran capacitat on s'han extremat les mesures de seguretat.

Sense aglomeracions

"Hem pogut aconseguir entrades esglaonades, sense aglomeracions d'alumnes als accessos perquè els caps d'estudi han fet una gran tasca en l'organització dels horaris. Respecte a les sortides els hem aconsellat que les facin progressives i no surtin tots alhora", descriu la professora de la UPC i química Núria Salán.

Les aules acadèmiques s'han senyalitzat per mantenir les distàncies de seguretat. A més, s'han habilitat codis QR a cada espai docent perquè la gent que hi entra a l'aula hi deixi constància. Així, en cas que algú doni positiu, es podrà saber la seva traçabilitat. "Quan un estudiant entra en una aula utilitzarà la mateixa cadira sempre. A més, intentem prioritzar el mínim canvi d'espais possibles, mantenir els grups tancats i reduir els desplaçaments i possibles contactes amb altres grups", afegeix la portaveu de la UPC.

També minimitzen les hores mortes entre classes i s'han habilitat aules de descans per evitar que els estudiants deambulin per les instal·lacions.

Les mesures d'higiene són fonamentals per evitar els contagis. A les instal·lacions de la UPC s'ha reforçat el servei de neteja (higienitzen les aules a primera hora del matí i al migdia). A més, s'han instal·lat diferents punts de dispensadors de gel hidroalcohòlic per tota l'Escola. Amb tot, demanen que els propis alumnes siguin autoresponsables de la higiene de mans i de la seva taula.

Les pràctiques presencials al laboratori són imprescindibles. "No es poden fer remotes, sense tocar maquinària. Els alumnes necessiten manipular màquines i rebre respostes sensorials", recorda la professora Núria Salán.

D'altra banda, totes les universitats han reforçat les eines telemàtiques per garantir el seguiment de la formació des de casa. A partir de segon, tots els cursos són en línia.

Davant l'aparició de casos sospitosos o de possibles brots tots els centres universitaris de Terrassa han establert protocols, amb aules d'aïllament i classes en grups tancats per identificar els contactes del possible positiu i recomanar que facin la quarantena. "Volem que els nostres alumnes siguin responsables i ho són. Només avui 6 estudiants de primer curs ens han comunicat que no podran acudir al centre per estar confinats a casa. No els posarem falta d'assistència. Serem molt flexibles davant aquesta situació complicada per la Covid", afegeixen des de direcció de la UPC.

"El nostre somni és que tot això acabi, que puguem recuperar els alumnes a les aules i veure les seves expressions sense mascaretes. M'estic perdent les seves emocions a les classes", expressa la professora de la UPC.

En línies generals l'organització del curs a les universitats s'ha fet al voltant d'un model híbrid que combina classes presencials en grups petits i espais grans i classes en línia, amb interacció entre professors i estudiants.

Les quatre universitats amb presència a Terrassa (UPC, UAB, UB i UOC) han iniciat el curs amb moltes prevencions i amb el format telemàtic com a prioritari, a excepció de primer.

Amb tot, la naturalesa dels estudis, el tipus d'assignatura i la disponibilitat d'aules àmplies en cada edifici marquen el grau de presencialitat.

L'Escac: petits grups i presencials

L'altra cara de la moneda en aquest panorama universitari telemàtic és l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) que ha començat el curs amb bona part de les classes presencials. Els 110 alumnes de primer curs de grau ja fa dues setmanes que han entrat en contacte amb les matèries que estudiaran al centre, tot i que ahir dilluns va ser l'inici oficial.

A l'Escac s'han fet grups de 25 alumnes com a màxim i s'han pogut distribuir a l'edifici de La Farinera i a les aules i platós que s'han ampliat a l'edifici del Vapor Universitari. "Normalment treballem amb grups petits. És la nostra filosofia de treball però aquest curs s'ha reforçat la dinàmica per fer front a les mesures de la pandèmia", indiquen des de l'Escac.

El fet de disposar de dos edificis permet ampliar espais i descongestionar, per exemple, les classes pràctiques. "Amb el Vapor Universitari hi ha menys aglomeracions i hem reduït les cues que es formaven per recollida de material".