Un detingut per tallar la C-58 i no voler identificar-se

29.09.2020 | 12:06

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la nit un home després de tallar l'autopista C-58 i no voler identificar-se. El manifestant va refusar aportar la seva identitat als agents de seguretat i va ser detingut per desobediència.

Avui al matí, a les 10.30 hores, segons fonts del CDR de Terrassa, el detingut ha estat traslladat als Jutjats de Terrassa on tampoc ha volgut identificar-se. La jutgessa no li prendrà cap declaració fins que no disposi de les seves dades d'identitat.

Finalment, "el noi detingut ja ha estat identificat per part dels Mossos; sense que ell hagi claudicat en la seva reivindicació política. Ni que cap del seu entorn ho hagi fet", segons informa ANC Terrassa x la Independència en una piulada aquest matí. Continua amb assistència jurídica per part de l'advocat Jaume Sales i espera ser cridat de nou a declarar.

La detenció de l'home, que podria tenir 38 anys i ser de Girona segons algunes fonts, es va produir ahir a la nit en l'acció de protesta d'un grup d'un centenar de persones per la inhabilitació del president Quim Torra. Els fets es van produir quan ja s'havia acabat el tall de l'autopista C-58, que va durar uns 10 minuts, i la manifestació es dispersava. Va ser aleshores quan els agents de la policia autonòmica va arribar amb sis furgonetes i van encapsular a tothom. Després van demanar la documentació als participants i van arrestar el jove per no voler-se identificar.