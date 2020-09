Un detingut per tallar la C-58 i no voler identificar-se

29.09.2020 | 12:06

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la nit un home que anava en bicicleta després de tallar l'autopista C-58 i no voler identificar-se. El manifestant va refusar aportar la seva identitat als agents de seguretat i va ser detingut per desobediència. Avui al matí, a les 10.30 hores, hores, segons fonts del CDR de Terrassa, el detingut ha estat traslladat als Jutjats de Terrassa però en no voler identificar-se ha tornat a la comissaria dels Mossos, a la carretera de Matadepera.

La detenció de l'home, que podria tenir 38 anys i ser de Girona segons algunes fonts, es va produir ahir a la nit en l'acció de protesta d'un grup de 80 persones per la inhabilitació del president Quim Torra. Els fets es van produir quan ja s'havia acabat el tall i la manifestació es dispersava. Va ser aleshores quan els agents de la policia autonòmica va arribar amb sis furgonetes i van encapsular a tothom. Després van demanar la documentació als participants i van arrestar el jove per no voler-se identificar.