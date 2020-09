Les universitats obren portes als alumnes de primer curs amb classes presencials

La crisi del coronavirus

28.09.2020 | 12:25

Avui les quatre universitats amb presència a Terrassa han iniciat les classes de primer curs de manera presencial en aules de gran capacitat. Prop de 800 d'estudiants s'incorporaran de manera esglaonada als diferents graus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en un curs marcat per la pandèmia. Les assignatures s'imparteixen en diferents horaris i s'han establert protocols per evitar aglomeracions d'alumnes i mantenir les mesures de seguretat.

Un curs estrany i atípic, amb mascareta obligatòria i on els diferents edificis universitaris avui oferien un ambient de solitud, sense les típiques reunions o circulació massiva d'estudiants pels passadissos el primer dia de classe.

"Hem fet un esforç extraordinari, dissenyat des de l'estiu, per assumir aquesta nova normalitat a la ESEIAAT amb la presencialitat limitada als alumnes de primer però sense deixar de fer cap classe", explica la sotsdirectora de Promoció i Estudiantat, Núria Salán. També agraeix la responsabilitat dels alumnes "perquè 6 d'ells ens han comunicat que no poden assistir perquè estant en quarantena per haver estat en contacte amb positius".

També han començat les classes presencials de primer curs als centres adscrits a la UAB (L'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa), la UB (el Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa) i la UOC.