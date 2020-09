La JSC celebra un acte virtual sobre la mobilitat a Terrassa

28.09.2020 | 13:11

Dissabte passat la Joventut Socialista de Terrassa va celebrar un acte online on es va fer una xerrada i un debat sobre els reptes de la mobilitat des del municipalisme. Van centrar la jornada a parlar sobre la mobilitat de Terrassa i estava obert a tots i totes les ciutadanes de Terrassa. En total una vintena de persona van accedir-hi.

Per fer-ho van comptar amb la presència de l'Emeka Okpala, un enginyer que ja ha fet tasques i estudis de mobilitat a la ciutat i que van poder tenir gràcies al vocal de l'executiva Oriol Rivera.

Terrassa encara té molts reptes de mobilitat per davant: completar la B40 com a cinturó de ronda i com a connexió amb el Baix Llobregat, que també s'hauria de completar amb connexió ferroviària. També creuen que cal ampliar la xarxa ferroviària amb noves estacions a Can Boada i Jutjats i crear una nova línia que connecti Can Palet, UAB, etc. També recorden que cal millorar la connexió ferroviària de Terrassa i el Vallès amb l'aeroport.