Terrassenc detingut per robar motos a Barcelona

28.09.2020 | 08:21

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres individus, un d'ells veí de Terrassa, i han desarticulat una organització dedicada a la sostracció de motocicletes a Barcelona. Segons la policia, la banda robava els vehicles per vendre'ls directament o els desmuntaven per vendre les peces. L'organització, presumptament, també adquiria motos sinistrades per rehabilitar-les amb les peces sostretes.

Les detencions es van efectuar el passat dimecres. Els arrestats, d'entre 46 i 52 anys, són espanyols i veïns de Barcelona, Granollers i Terrassa. Estan considerats presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal, robatori amb força, falsificació documental, receptació i contra la salut pública. La investigació es va iniciar a mitjans de 2019, quan es va detectar un augment considerable de sostraccions de motocicletes a Barcelona.

Els robatoris sempre es produïen en la mateixa franja horària i en una zona concreta de la ciutat. Els investigadors van comprovar que al darrera d'aquestes sostraccions hi havia una organització especialitzada en sostreure vehicles i dotar-los d'una nova identitat amb documentació falsificada. No es descarten més detencions.