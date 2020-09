Queixes per brutícia al carrer

25.09.2020 | 21:13

Els contenidors d'escombraries estan plens de residus, desbordats de contingut, i els voltants s'omplen del que ja no cap en els recipients. És una escena desagradable repetida a molts llocs de la ciutat. Es repeteix també, de manera lògica, la queixa de veïns afectats. És el cas d'un punt de recollida ubicat al carrer del Marqués de Comillas, en la confluència amb el carrer Transversal. La imatge parla per si sola. Ahir, segons els residents, era pitjor. "Portem tres dies consecutius sense que vinguin a netejar la zona. Cada dia baixo al Centre i no trobo res d'això. Els pressupostos només son per uns quans?", pregunta una veïna indignada.