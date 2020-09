Una representació de "Els Pastorets" del Social. Lluís Clotet Una representació de "Els Pastorets" del Social.

"Els Pastorets" potser seran menys a l'escenari

S. P.

25.09.2020 | 21:13

L'equip del Social que organitza cada any les representacions de "Els Pastorets" es reunirà aviat amb els responsables del Teatre Principal per tal d'acordar les mesures de seguretat específiques per a la seva realització, que a hores d'ara no està amenaçada. "Primer es parlava d'un aforament...