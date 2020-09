La consellera Vergés visita MútuaTerrassa

26.09.2020 | 04:00

La Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, va visitar ahir, divendres, la recentment estrenada Unitat d'Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l'Espectre Autista de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Liderada per la doctora Amaia Hervás, cap del servei de Salut Mental Infanto-Juvenil de l'HUMT i referent en autisme, es tracta de la primera unitat d'aquestes característiques a l'Estat espanyol i té per objectiu atendre i proporcionar tractament integral a tots els infants i adolescents amb autisme que no hagin respost a tractaments previs. En aquest sentit, la unitat està concebuda per a les persones amb autisme que tenen greus limitacions en el seu funcionament i que necessiten un tractament terapèutic intensiu.