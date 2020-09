Suspensa la Fira del Dibuix de Terrassa per la Covid- 19

25.09.2020 | 12:09

Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha comunicat aquest divendres la suspensió de la 42a fira del Dibuix de Terrassa que s'havia de realitzar el 4 d'octubre a la Plaça Vella. Segons algunes fonts, l'Ajuntament no ha permès que es faci a la Plaça Vella per motius de seguretat davant la Covid- 19. En un comunicat, Amics de les Arts diu que "davant la impossibilitat de trobar un espai que ens permetés complir amb tots els requisits necessaris per a evitar contagis per la Covid-19 i que garantís assolir els objectius de la Fira, la decisió ha estat suspendre-la i esperar que l'any que ve es pugui realitzar amb tota normalitat"