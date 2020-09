Redacció

25.09.2020 | 11:16

El ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa previst per aquest matí de divendres ha estat suspens per motius tècnics. La sessió, l'inici de la qual estava programada a les 9.30 del matí, s'havia de celebrar telemàticament però hi ha hagut problemes de connexió que finalment no s'han pogut solucionar. La sessió ha quedat ajornada pel dimarts vinent a partir de les 15.30 de la tarda