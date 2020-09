Les ulleres Biel Smartgaze, un dels projectes, volen millorar la percepció de les persones amb baixa visió. Les ulleres Biel Smartgaze, un dels projectes, volen millorar la percepció de les persones amb baixa visió.

L' Ajuntament busca inversors per projectes d'impacte social

Santi Palos

24.09.2020 | 20:56

Una teràpia per a la millora de l'artrosi, l'assaig pilot de la qual es va fer a Terrassa l'any 2014; una solució d'assistència domiciliària per a pacients crònics; unes ulleres que millores la percepció de les persones amb baixa visió, i uns segells digitals per lluitar contra la...