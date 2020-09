La vacunació de la grip es farà a casals i centres cívics

Laura Hernández

24.09.2020 | 20:56

La vacunació contra la grip sortirà aquest any dels centres d'assistència primària i Terrassa és una de les primeres ciutats a posar en marxa el nou dispositiu. L'objectiu és alliberar els CAPs de la campanya, en un moment en què estan molt tensats fent front a la pandèmia de la Covid-19.

Salut ha fet una crida als ajuntaments catalans perque cedeixin equipaments municipals com centres i casals cívics i casals d'avis. A la ciutat, la primera petició l'ha fet el CAP Antoni Creus (Can Parellada) i l'Ajuntament ja ha ofert un espai per què la campanya de vacunació es faci de manera segregada de l'ambulatori, però en el seu mateix entorn. Es tracta de la "sala relacional" del casal de barri de Can Parellada.

L'administració municipal cedirà aquesta dependència al CAP Antoni Creus entre els dies 19 d'octubre i 30 de novembre, calendari previst per la vacunació de la grip a Catalunya. La sala estarà a disposició del CAP entre les 9,15 del matí i les 13,30 de la tarda. El centre d'assistència primària serà l'encarregat d'organitzar el desplaçament dels equips de vacunació al casal i de citar als pacients en horari de matí.

Col·laboració

Fonts municipals informen que en les reunions periòdiques amb Salut, el departament ha comentat la seva voluntat de treure dels CAPs la vacunació de la grip. "Estem a disposició del que necessitin i saben que compten amb la nostra col·laboració", comenta la regidora de Salut, Mònica Polo. A partir d'ara seran els proveïdors sanitaris de la ciutat -MútuaTerrassa i Consorci Sanitari de Terrassa- els que avaluaran quines són les seves alternatives per treure la vacunació de la grip dels seus CAPs i si necessiten la cessió d'algun equipament municipal. El primer ambulatori a tancar acord amb l'Ajuntament, l'Antoni Creus, és l'únic gestionat directament per l'ICS a la ciutat.

La campanya de vacunació de la grip s'avança aquesta tardor, començarà a mitjans d'octubre i serà extraordinària. Per primera vegada sortirà de l'entorn sanitari, ho farà en el context d'una pandèmia i tindrà un abast més gran. Aquest any es vol incrementar el nombre de persones vacunades. L'objectiu és frenar els contagis de grip de cara als mesos de gener i febrer, quan coincidiran dues epidèmies -grip i covid- amb capacitat per si mateixes de col·lapsar el sistema sanitari.

El ministre Salvador Illa anunciava a finals d'agost que la vacunació s'avançaria a mitjans d'octubre per garantir la màxima cobertura. Es vol arribar a una cobertura del 75% del personal sanitari i de les persones més grans de seixanta-cinc anys i a un 60% de les dones embarassades i les persones de risc. A Catalunya, el Govern disposa aquest any d'1,4 milions de dosi de vacunes de la grip, 230 mil més que en campanyes anteriors.