Miquel Sàmper, conseller d'Interior, acompanyat de l'alcalde, saluda a la representació policial. Nebridi Aróztegui Miquel Sàmper, conseller d'Interior, acompanyat de l'alcalde, saluda a la representació policial.

Sàmper afirma que Terrassa és prioritària per tenir més mossos

L.M. Andrés

23.09.2020 | 20:25

El conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper, va visitar ahir per primera vegada des que exerceix el càrrec l'Ajuntament de Terrassa, on ha estat regidor, per participar en la junta local de seguretat. Sàmper, que va saludar a tots els portaveus dels grups municipals i va signar en el Llibre d'honor, va ser rebut en...