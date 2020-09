Mor Luis Gascón, poeta, crític literari i professor

Santi Palos

24.09.2020 | 18:08

Terrassa ha perdut avui tot un activista de la literatura: Luis Gascón, traspassat a 76 anys. La cerimònia de comiat tindrà lloc demà a les dotze del migdia, al temple del Cementiri Municipal. Nascut l'any 1944 a la localitat aragonesa d'Almudèver, Gascón va traslladar-se a Terrassa amb 18 anys, i va ser professor del col·legi Montcau-la Mola de Matadepera entre 1970 i 2008. Apassionat de la lectura i la literatura des de ben petit, com a membre de l'Associació de Poetes Terrassencs va coordinar, durant set anys, la secció de joves autors de la Festa de la Poesia, i en els llibres "Mostra de poetes terrassencs 1986/87" i "Mostra de narradors terrassencs" (1992), publicats per aquesta entitat, es poden llegir alguns dels seus treballs de creació. Entre 1985 i 2008, l'any que es jubilà, Gascón va exercir la crítica literària a Diari de Terrassa, on també s'encarregava d'elaborar la llista dels llibres més venuts a la ciutat, i va publicar molts articles d'opinió. Era, a més, un dels pocs terrassencs que llegia, i fins i tot escrivia (textos breus), en llatí, i, amb l'aragonès de llengua materna, i el català i el castellà, una persona que dominava i estimava quatre idiomes.