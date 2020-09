Un espai web per seguir la incidència als centres

Un espai web per seguir la incidència als centres

La crisi del coronavirus

24.09.2020 | 08:08

A data d'ahir, el 91% dels centres educatius de Catalunya tenien tots els grups estables en funcionament. Així ho van anunciar la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, en una roda de premsa en què van informar de l'entrada en marxa de l'espai web públic Traçacovid ?(tracacovid.akamaized.net?), que permet conèixer quina és la incidència de la Covid-19 als centres educatius catalans. El portal "actualitzarà la informació, farà el seguiment i permetrà recercar les dades en funció de cada un dels centres del sistema, i estarà a l'abast de qualsevol ciutadà", va explicar Cuenca.

Ahir al matí les incidències de casos de Covid-19 als centres eren les següents: 602 grups confinats i 10.595 persones confinades –9.628 eren alumnes, 837 eren docents, personal d'administració (PAS) i servei i personal d'atenció educativa (PAES), i 129 eren personal extern-. Pel que fa als casos positius confirmats, ahir eren un total de 1.123 persones, dels quals 970 corresponen a alumnat, 147 a docents, PAS i PAE, i 6 a personal extern.

A Terrassa, hi ha almenys 24 grups confinats. Als 19 que hi havia dilluns a la nit, dimarts se n'hi va afegir un de Creixen, dos de l'Institut Terrassa (2), un de l'escola Roser Capdevila i un altre de Tecnos, segons dades aportades per la regidora Teresa Ciurana.