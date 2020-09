Detingut a Terrassa per uns atracaments violents a joieries

Redacció

23.09.2020 | 20:25

Un estava a Terrassa, tres a Madrid i el que faltava, el cinquè, al Canadà. Els cinc estan acusats de formar una organització criminal especialitzada en atracaments en joieries. Emmanillaven amb brides a les seves víctimes. Ja estan detinguts.

L'operació de desarticulació de la banda l'han dut a terme agents del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, que ha desenvolupat la investigació durant més d'un any. Va ser en la capital d'Espanya on van ser perpetrats dos robatoris amb violència. Primer es va pensar que no hi havia connexió entre un fet i un altre, perquè en aparença els autors eren diferents, però els investigadors van determinar que sí que existia relació entre els atracaments.

En una joieria, els assaltants van agredir al propietari. Aquest es va resistir a l'acció delictiva i els malfactors es van acarnissar amb ell, causant-li lesions múltiples. En l'altre robatori, els lladres van emmanillar als empleats del comerç i es van apoderar de joies valorades en uns 40.000 euros.

Els investigadors van tirar del fil. No va ser fàcil identificar als assaltants i igualment difícil va resultar perfilar les connexions entre ells. Finalment, la policia va saber que l'organització operava a Espanya però pertanyia a una xarxa itinerant europea "que s'encarregava de les labors de suport i dotació de mitjans a la resta de integrants", segons el Cuerpo Nacional de Policía.

Identitat falsa

Els agents van identificar a primers d'aquest mes a un dels imputats. Estava al Canadà. Pretenia fugir de Toronto amb una identitat grega falsa. La policia ja el buscava. Sobre ell pesava una ordre d'extradició per trencament de condemna: havia estat castigat per un homicidi comès a l'octubre del 2009 a Madrid. Va ser condemnat a catorze anys de presó, però des del 2012 estava en parador ignorat. Fins ara, quan el van enxampar en l'aeroport de Toronto després del treball de la secció de localització de fugitius de la Policía Nacional. Deu dies després va ser extradit a Espanya.

Tres imputats més pels atracaments a joieries van ser capturats a Madrid i l'altre, a Terrassa. Els investigadors van realitzar dos escorcolls en els quals van intervenir quatre armes de foc simulades, 63 peces de joieria, quinze telèfons mòbils, targetes SIM i equips de comunicació. Els cinc detinguts són considerats presumptes autors de delictes de robatori amb violència, detenció il·legal i lesions. Van passar a disposició judicial i quatre d'ells van ingressar a la presó.