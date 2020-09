El cost del primer any de vida d'un fill s'acosta als 7.706 euros

Consum

24.09.2020 | 11:37

Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris destaca la important despesa que per a les famílies suposa l'arribada d'un fill. La despesa mensual mitjà és de 642 euros, la qual cosa suposa una despesa anual de 7.706 euros durant el primer any de vida. Entre les despeses anuals més importants, destaquen els dedicats a mobles i estris (bressols, carrets, sillita de casa, i cotxe, armaris, etc.) que s'eleven a 911 euros.

Però la inversió més destacada és la de la guarderia que de mitjana ascendeix a 312 euros mensuals. Li segueix la de cuidadors professionals en la llar per import de 127 euros. En l'alimentació del bebè, (llets, potets de purés) els pares es poden gastar 101 euros mensuals. Els productes d'higiene, fonamentalment bolquers, però també cremes i sabons, suposen 81 euros al mes. Finalment, dins de les partides més importants es troben la roba i el calçat amb 82 euros al mes.

L'OCU adverteix que són les famílies amb menys recursos les qui mes dificultats tenen per fer front a aquestes despeses que, en percentatge són molt majors per als qui disposen de menys renda. Les conclusions de l'estudi de l'OCU es basen en una enquesta entre 500 pares i mares d'entre 20 i 50 anys que han tingut fills en els últims tres anys.