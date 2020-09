Ciutadans denuncia que hi ha prop de 2.000 pisos ocupats Teresa Romero Ciutadans denuncia que hi ha prop de 2.000 pisos ocupats

T. Romero

23.09.2020 | 20:25

"Hem pogut constatar que la convivència a molts barris s'està deteriorant. A La Maurina hi ha gent que no surt al carrer, no va a la perruqueria ni a comprar per por a la delinqüència", va explicar ahir el president de la Comissió d'Interior del Parlament i secretari general de Ciutadans (Cs),...