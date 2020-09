El Cinema Catalunya reobre les portes sis mesos després de tancar pel virus

Redacció

23.09.2020 | 20:25

El Cinema Catalunya reobrirà divendres les seves portes, més de sis mesos després de suspendre les sessions el 13 de març passat, arran del decret de l'Estat d'Alarma pel coronavirus. Ara, després d'un període que també ha servit per realitzar-hi reformes, el cinema del carrer de Sant Pere recupera l'activitat amb alguns canvis, com un augment de les sessions en versió original subtitulada.

Fins ara, al Cinema Catalunya es projectaven les pel·lícules en el seu idioma original en els passis del divendres a la nit. Ara, la sala manté l'opció dels divendres i augmenta l'oferta amb les últimes sessions de dimecres i diumenge. D'aquesta manera, l'horari regular del cinema serà de dimecres a diumenge, amb dues sessions diàries a cada sala. En el cas de les segones sessions de dimecres, divendres i diumenge, les pel·lícules es projectaran en versió original, subtitulades en català o castellà.

Pel que fa a la programació, per començar el Cinema Catalunya estrenarà "La diosa fortuna", una comèdia dramàtica escrita i dirigida pel turc Ferzan Ozpetek. La pel·lícula arriba aquest divendres a les sales espanyoles després de registrar un gran èxit de taquilla en la seva estrena a Itàlia, a principis del 2020. També es podrà veure "Uno para todos". Basada en una història real, es tracta de l'última pel·lícula protagonitzada per David Verdaguer. El film retrata la convivència d'una classe de sisè de Primària, que posa a prova l'habilitat del mestre per reintegrar un alumne que està malalt.

De cara al divendres, 2 d'octubre, el Catalunya estrenarà l'última pel·lícula de Woody Allen. L'emblèmàtic cineasta novaiorquès presenta en aquesta ocasió "Rifkin's Festival", un film que té com a escenari el festival de cinema de Sant Sebastià i que, entre el seu repartiment, compta amb intèrprets de la talla de Cristoph Waltz, Louis Garrel, Elena Anaya o de l'actor català Sergi López. A partir del divendres de la setmana vinent, la pel·lícula es podrà veure tant en versió original com doblada al català.

DocsBarcelona

D'altra banda, el Catalunya recupera les sessions del documental del mes impulsades per DocsBarcelona. La primera convocatòria serà el dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, amb el documental "Honeyland". Es tracta d'un retrat colpidor que va ser premiat al Festival de Sundance. El film tracta sobre la desaparició d'una forma de vida i, alhora, evidencia el fràgil equilibri entre humanitat i naturalesa a través de la mirada d'una dona extraordinària amb una resilient manera de fer.

La històrica sala del carrer de Sant Pere també està treballant per recuperar tan aviat com sigui possible les retransmissions d'òpera i ballet, així com les sessions del cicle CINC de cinema infantil en català. Amb més de 100 anys a les espatlles, l'emblemàtica sala del centre manté la filosofia d'obrir el cinema a tots els públics, amb pel·lícules independents que s'allunyen del circuit més comercial.

Mesures

La reobertura del Catalunya no està exempta de les mesures preventives i sanitàries contra la Covid-19. Entre aquestes destaquen la distància de seguretat entre espectadors als seients, a més de l'adaptació dels horaris, amb més temps entre sessió i sessió per tal de poder accedir i sortir de les sales d'una forma segura i esglaonada.

El Catalunya mantindrà les tarifes i els descomptes que ja aplicava abans de la pandèmia. Així, el preu de l'entrada general en dies laborables és de 6,50 euros i la reduïda, de 4,60 (amb l'excepció del dijous, el dia de l'espectador, que és de 4,20 euros). Els caps de setmana, l'entrada general val 7 euros i la reduïda, 5,50. Tenen descompte els menors de 13 anys, els majors de 65 i les persones que presentin el carnet d'estudiant o la targeta acreditativa de discapacitat de la Generalitat, entre d'altres col·lectius.

La reobertura del Catalunya completa l'oferta cinematogràfica a Terrassa en aquests temps de crisi sanitària, després que la companyia Cinesa decidís el 6 de juliol passat programar de nou sessions a les multisales que té al Parc Vallès. Tot incorporant-hi, també, les mesures preventives pertinents en el context de la pandèmia.