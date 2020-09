Avui, campanya de donació de sang a Terrassa

24.09.2020 | 12:36

Ets donant de sang? Avui dijous, la cita és a Terrassa, al Centre Cívic Montserrat Roig, a l'avinguda de Barcelona, 180. Horari: de 10 a 14 i de 17 a 21 h. Com serà la donació en temps de pandèmia: et demanaran que et rentis les mans, hauràs de dur mascareta, ompliràs un qüestionari amb un boli d'un sol ús per saber el teu estat de salut i et prendran la temperatura per assegurar-se que no estàs malalt de la Covid-19.

A Catalunya es necessiten 1.000 donacions de sang diàries per ajudar a persones malaltes. Les donacions de sang de les primeres setmanes de tardor són essencials per incrementar les reserves després de la baixada de l'estiu.

Tu #etsimprescindible, dona sang!