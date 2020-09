Sàmper demana no anar de pont a llocs com Cerdanya davant risc rebrots

Redacció

23.09.2020 | 17:03

El conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper, ha demanat aquest dimecres a la ciutadania que eviti desplaçaments a zones com la Cerdanya aprofitant dies de festa com els del pont de la Mercè, a Barcelona. Sàmper ha visitat avui Terrassa, on ha participat en la Junta de Seguretat Local al costat de l'alcalde, Jordi Ballart, i representants dels cossos policials presents a la ciutat. El conseller egarense ha destacat que en la reunió d'aquest dimecres del Procicat s'ha acordat prorrogar les mesures de contenció del virus a Reus per 7 dies més, "mentre no es tingui el brot controlat.