El PSC critica l'aportació municipal per construir l'escola Sala i Badrinas

L.M. Andrés

23.09.2020 | 12:13

El grup municipal socialista defensa la "urgent necessitat" de construir la nova seu de l'Institut-escola Sala i Badrinas, que fa 9 anys que funciona en barracons, però critica que ara l'Ajuntament hagi de pagar el 25% del pressupost (més de 2,2 milions d'euros) d'quest projecte, quan "la competència és el departament d'Educació". El portaveu socialista, Alfredo Vega, que ha comparegut aquest matí de dimecres per comentar els punts del ple municipal previst per divendres, va recordar que, precisament, el departament d'Educació "té un deute amb la ciutat d'ençà que en 2012 va deixar de subvencionar les escoles bressol". El ple té previst aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per executar aquestes obres. Entre altres assumptes, els socialistes portaran al ple una proposta de resolució per a dinamitzar el sector de l'hostaleria de Ca N'Anglada i un altre, més genèric, que vol que abordar la problemàtica d'aquest barri amb una representació integral de totes les partes implicades. En aquest sentit, sentit Vega ha criticat que l'Alcalde va excloure a l'oposició i veïns en una recent visita dels representants del Síndic a Ca n'Anglada. El PSC també presentarà una declaració en matèria d'ocupació d'habitatges per demanar més competències municipals i la creació d'un jutjat especialitzat. A l'acte també ha participat el regidor Marc Armengol.