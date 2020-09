La Policia Municipal el va enxampar

23.09.2020 | 16:49

La Policia Municipal va denunciar aquest dimarts el conductor d'un vehicle per utilitzar la targeta de discapacitat d'una persona morta. A les onze del matí, uns agents van trobar un vehicle estacionat en una zona habilitada per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda a l'avinguda del Vallès, prop del carrer de Navarra. El cotxe mostrava una targeta que pertanyia a una persona difunta. Els policies van intervenir el document, van denunciar el conductor i van fer un informe per a Serveis Socials per tal de donar de baixa al titular.