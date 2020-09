Dos lladres "cauen" en un control

Javier Llamas

22.09.2020 | 21:25

Els mossos van aturar aquell vehicle en un control d'alcoholèmia. I va resultar que en aquell cotxe viatjaven dos lladres que acabaven d'assaltar una botiga de roba.

Va ocórrer el diumenge passat, pels volts de les vuit del matí. Uns agents es trobaven realitzant un control d'alcoholèmia a la N-150, al terme de Terrassa. A un dels vehicles que havien estat seleccionats per tal de realitzar la prova d'alcoholèmia es trobaven dos homes, un al seient del conductor i l'altre al seient posterior, on custodiava una motxilla. El vehicle no tenia assegurança ni tampoc la ITV en vigor.

Els dos individus no van donar respostes coherents quan els van preguntar d'on venien ni a on anaven. Els mossos van decidir escorcollar el vehicle i els ocupants. A l'interior de la motxilla es van trobar dues bosses amb diners que portaven el logotip d'una botiga de roba. També van trobar una pota de cabra, tornavisos i una caixa amb bitllets i monedes. Al terra del vehicle hi havia monedes i bitllets. En total, uns 3.000 euros.

diners i roba

La comissaria de Terrassa va fer gestions amb la botiga que indicava el logotip de les bosses. I es va confirmar que aquella nit uns lladres havien robat diners i roba en el comerç, ubicat a la zona de Parc Vallès. En efecte, el local presentava desperfectes i una caixa forta havia estat forçada.Els lladres, un de 39 anys, espanyol, i l'altre de 31, peruà, van quedar detinguts per un delicte de robatori amb força.

Els dos sospitosos són veïns de Madrid. El dilluns van passar a disposició judicial i el jutjat de guàrdia va dictar la seva llibertat amb càrrecs. Un dels detinguts té nombrosos antecedents.