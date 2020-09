Jordi Labòria s'estrena com a president del Consorci Sanitari de Terrassa

Redacció

23.09.2020 | 12:33

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha nomenat Jordi Labòria com a nou president del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa. Labòria, psicòleg i polític terrassenc, ha treballat durant més de trenta anys a l'Ajuntament de Terrassa com a regidor i tinent d'alcalde, així com a la Diputació de Barcelona. També ha exercit la seva professió de psicòleg infanto-juvenil. La presidència del Consorci Sanitari de Terrassa estava ocupada per Eusebi Cima que, després de gairebé cinc anys en el càrrec, acaba ara el seu mandat.