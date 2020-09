Demà, donació de sang i medul·la òssia al centre cívic Montserrat Roig

23.09.2020 | 17:14

Demà dijous, al centre cívic Montserrat Roig, es podrà donar sang, i també inscriure's com a donant de medul·la òssia. L' Ajuntament de Terrassa cedeix aquest espai municipal per una nova campanya del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Per participar-hi, cal demanar cita a través del web www.donarsang.gencat.cat. L' horari és de deu del matí a dues de la tarda, i de cinc de la tarda a nou del vespre. Per registrar-se com a donant de medul·la òssia només s'ha d'emplenar un formulari. En la mateixa donació de sang s'extreu una mostra que servirà per analitzar un grup de proteïnes que permeten saber la compatibilitat entre dues persones. Els darrers estudis demostren que com més jove és el donant, més probabilitats de sobreviure tindrà el pacient. Per això el Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa una crida especialment adreçada als menors de 40 anys.