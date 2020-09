El diputat de Cs Matías Alonso reclama actuacions urgents contra l'ocupació d'habitatges

Teresa Romero

23.09.2020 | 13:08

"L'ocupació il·legal d'habitatges és un problema crònic que s'està enquistant a molts barris de Catalunya i les administracions públiques han d'actuar de manera urgent", ha manifestat aquest matí el president de la Comissió d'Interior del Parlament i secretari general de Ciutadans (Cs), Matías Alonso durant una visita al barri de La Maurina de Terrassa.

El diputat ha fet una passejada per diferents comerços del barri acompanyat pels regidors del Grup Municipal de Cs que han anunciat que al ple municipal d'aquest divendres presentaran una proposta per exigir una solució "a les ocupacions de caràcter delinqüencial" que s'estan incrementant a Terrassa. Amb dades a la mà, han dit que el problema és "ineludible" perquè "a Terrassa hi ha prop de 2.000 habitatges ocupats per al voltant de 5.000 persones, moltes sense arrelament a la ciutat, i aquesta situació fomenta una situació d'incivisme".