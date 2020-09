Capella: "La solució per als presos ha de ser l'amnistia"

23.09.2020 | 12:51

La consellera de Justícia, Ester Capella, durant la visita al nou Jutjat Social, núm. 3, de Terrassa, ha reflexionat sobre la tramitació la propera setmana dels indults als condemnats pel procés i ha dit que "l'única manera de solucionat la qüestió és a través de la política i no judicialitzant la voluntat de la ciutadania d'expressar-se a través de les urnes". Considera que l'indult, tot i ser "el perdó i el reconeixement de què alguna cosa no ha funcionat" no té un abast total "només repara de forma parcial una situació injusta".