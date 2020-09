50 bicicletes elèctriques a partir d'avui

23.09.2020 | 04:00

La flota mòbil d'observadors ambientals d'ús compartit comptarà, a partir d'avui, amb les 50 bicicletes elèctriques previstes en aquest projecte impulsat per la UPC, Reby i l'Ajuntament de Terrassa, que es va posar en marxa el mes de juliol, quan van entrar en circulació els 200 patinets elèctrics a tota la ciutat. Des del 17 de juliol, les persones usuàries poden llogar temporalment els patinets a través de l'app de Reby (que està disponible per iOS i Android), que informa del servei, del cost i de l'estacionament, entre altres aspectes. Les tarifes per utilitzar els patinets són d'1 € pel desbloqueig + 0,15 €/min, mentre que per a les bicicletes seran de 0,5 € pel desbloqueig + 0,20 €/min. "Aquestes 50 bicicletes elèctriques que completen la flota s'incorporen en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible", destaca Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, i regidora de Mobilitat.