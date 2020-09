Prodis i Joan Estruch reben la Creu de Sant Jordi

L'entitat terrassenca Pro Discapacitats Fundació Privada Terrassenca (Prodis) i el sociòleg Joan Estruch (nascut a Barcelona però resident a Terrassa) van rebre ahir la Creu de Sant Jordi 2020 en un acte celebrat al Saló Sant Jordi de Palau de la Generalitat. En total, ahir, el govern de la Generalitat va lliurar les Creus de Sant Jordi a 30 persones i 15 entitats, entre elles la motociclista Laia Sanz, els cuiners germans Roca i el pintor i escultor Miquel Barceló.



"Sou l'exemple i reflex del que és Catalunya", va destacar el president de la Generalitat, Quim Torra, que va exalçar la "solidaritat i el compromís de la societat catalana", "un poble amb vocació de futur i personalitat pròpia". Torra va agrair als guardonats "el treball i la dignitat ciutadana" mostrada i, servint-se d'unes paraules de l'escriptora Mercè Rodoreda, va apuntar: "Us agraeixo que hagueu servit tan bé el vostre país fent la vostra feina de la millor manera possible" .





??Avui hem rebut la #CreuDeSantJordi en reconeixement a la trajectòria de Prodis al llarg dels seus 60 anys de vida.



??Avui és un dia per agrair als que ens precedeixen tota la gran feina feta! I també per mirar al futur i seguir treballant per una societat més inclusiva! pic.twitter.com/Dd1frDzBn6