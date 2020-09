El públic es va repartir entre l'escenari i el pati de butaques. Va estar amb la mascareta tota l'obra i es va guardar la distància. lluís clotet El públic es va repartir entre l'escenari i el pati de butaques. Va estar amb la mascareta tota l'obra i es va guardar la distància.

L'alegria de poder gaudir del teatre mig any després

Mercè Boladeras

21.09.2020 | 21:11

a cultura és segura. Aquesta és una frase del sector que la diuen allà on calgui perquè la gent s'animi i vagi als teatres i auditoris. La cultura és un dels àmbits més afectats per la pandèmia sanitària i les administracions, com l'Ajuntament de Terrassa, està donant molt...